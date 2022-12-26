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{{ timeAgo('2022-12-26 22:01:31 -0600') }} football Edit

Complete coverage from Atlanta

Anthony Dasher • UGASports
Editor

ATLANTA - UGASports.com is live in Atlanta to bring you all game-week news and information leading up to Saturday's date against Ohio State in the College Football Playoffs at the Chick-fil-A Bowl.

We'll update this page throughout the week, so be sure to check back often to make sure you did not miss anything.

Monday's Coverage

Let the festivities begin

Georgia News and Notes, including injury report

Ohio State News and Notes

Balancing business and fun a challenge

Bulldogs don't see a home-field advantage

Buckeyes focused on the mission

Video: Kamari Lassiter and Sedrick Van Pran

Video: Kirby Smart press conference

Video: Ryan Day press conference

Video: Bulldogs arrive in Atlanta

Video: Bulldogs tour Hall of Fame; fun with the Buckeyes


Stetson Bennett and the Bulldogs arrived in Atlanta Monday.
Stetson Bennett and the Bulldogs arrived in Atlanta Monday.
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