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PHOTO Gallery: UGA's practice at Mercedes-Benz Stadium

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

The following is a photo gallery from the observable Georgia practice on December 28 at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta. All photos are courtesy of the Chick-fil-A Peach Bowl and were taken by Jason Parkhurst.


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