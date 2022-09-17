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Complete Coverage: Carolina beatdown

Anthony Dasher • UGASports
Editor

COLUMBIA, S.C. - Top-ranked Georgia improved to 3-0 overall, 1-0 in the SEC in the SEC by beating South Carolina Saturday, 48-7.

As usual, UGASports was there and we've got complete coverage of what happened.

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