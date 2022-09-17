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{{ timeAgo('2022-09-17 16:16:24 -0500') }} football Edit

PHOTOS: Georgia beats South Carolina 48-7

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Here are Kathryn Skeean's best images from Georgia's 48-7 win over South Carolina.


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