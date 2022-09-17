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PHOTOS: Dawg Walk before UGA vs South Carolina

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from the Dawg Walk before UGA vs South Carolina on Sept. 17, 2022, in Columbia, South Carolina.


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