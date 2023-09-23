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Complete Coverage: Blazers doused

Anthony Dasher • UGASports
Editor

Georgia moved to 4-0 Saturday night with a 49-21rout of visiting UAB.

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News Stories

Defense doesn't meet its standard

Postgame News and Notes

Bowers shines on historic night

Bulldogs execute in red zone

They said it

Carson Beck is "getting there"

Analysis

Postgame thoughts and observations

What just happened?

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Video: Dawg Walk

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Photo Gallery: Dawg Walk

Video: Trent Dilfer postgame press conference

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Video: Kirby Smart press conference

Video: Dan Jackson press conference

Video: Nazir Stackhouse press conference

Video: Xavier Truss press conference

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The Postgame Overreaction Show

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