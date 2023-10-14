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Complete Coverage: A win is a win

Anthony Dasher • UGASports
Editor

NASHVILLE - It wasn't pretty, but top-ranked Georgia eased past Vanderbilt Saturday, 37-20

The win boosts Georgia to 7-0 overall, 4-0 in the SEC.

For complete coverage, check out the links below.

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