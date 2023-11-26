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Complete Coverage: Bulldogs persevere

Anthony Dasher • UGASports
Editor

ATLANTA - The top-ranked Georgia Bulldogs capped off their third-straight undefeated regular season after beating Georgia Tech Saturday, 31-23

As usual, UGASports was on hand, and we've got complete coverage below.

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