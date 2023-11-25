Advertisement
News More News
ago football Edit

PHOTOS: Georgia beats Georgia Tech 31-23

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 31-23 win over Georgia Tech on Nov. 25, 2023, in Atlanta, Georgia.


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement