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ago football Edit

Complete Coverage: A sigh of relief

Anthony Dasher • UGASports
Editor

Georgia opened up SEC play on Saturday with a 24-14 win over South Carolina.

As usual, UGASports was there and we've got your complete coverage, analysis, photos, and videos from the game.

News Stories

Postgame news and notes

Kirby Smart: I found out more about the team than any other time

Bulldog defense answers the bell in second half

Lovett, Bowers step into second-half spotlight

They said it: Player quotes

Analysis

Postgame thoughts and observations

What just happened?

Photos/Video

Photo Gallery

Video: Kirby Smart press conference

Video: Shane Beamer press conference

Video: Kamari Lassiter

Video: Mykel Williams

Video: Dillon Bell

Video: Dan Jackson

Video: Sedrick Van Pran

Postgame Overreaction Show

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