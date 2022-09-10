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{{ timeAgo('2022-09-10 20:26:08 -0500') }} football Edit

Complete Coverage: A somewhat frustrating win

Anthony Dasher • UGASports
Editor

It was another easy win for No. 2 Georgia, which shut out Samford 33-0, but there was some frustration involved.

Below, we've got your one-stop coverage from all of our coverage from the victory. Be sure to check back frequently and throughout tomorrow.

We'll definitely have you covered.

Stories

Postgame news and notes

Defense builds on last week's performance

Red zone woes frustrating, but fixable

Jamon Dumas-Johnson, Smael Mondon settling in

Analysis

Postgame thoughts and observations

What just happened

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Stetson Bennett

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Tykee Smith

Smael Mondon

Jamon Dumas-Johnson

Chris Hatcher press conference

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