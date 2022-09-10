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PHOTOS: Georgia defeats Samford 33-0

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

The University of Georgia defeated Samford 33-0 on Sept. 10, 2022, in Athens, Georgia.


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