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PHOTOS: Georgia vs Samford Dawg Walk

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from the Dawg Walk before the Georgia vs Samford game on Sept. 10, 2022, in Athens, Georgia.


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