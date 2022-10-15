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{{ timeAgo('2022-10-15 12:15:48 -0500') }} football Edit

Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

It's game day as top-ranked Georgia gets ready to tackle Vanderbilt today at 3:30 p.m.

The game will be shown live on the SEC Network.

Be sure to stay with UGASports.com throughout the day and before the game for complete coverage and all your pregame notes which you can access by clicking the link here.

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