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{{ timeAgo('2022-10-14 19:16:04 -0500') }} football Edit

The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. About those freshmen
2. Eye-popping stat
1. One man changes the plan

Two Questions
2. What about the rest of the SEC?
1. Could Tech poach a UGA coach?

One Prediction
1. Gonna be a good weekend

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Read the report here.

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