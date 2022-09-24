News More News
{{ timeAgo('2022-09-24 07:27:11 -0500') }} football Edit

Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

It's Game Day as top-ranked Georgia gets ready to entertain Kent State today at noon.

As usual, UGASports will have wall-to-wall coverage before and after the game. We also invite you to check out our Watch Along Show on YouTube with Jim Donnan, Radi Nabulsi and Dayne Young.

Be sure to check our pregame-thread here for all of our pregame notes and updated injury reports.

To get you ready:

3-2-1 Report

Kent State at Georgia preview

How to watch today's game

One stop shop for all of our content leading into today's game


trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}