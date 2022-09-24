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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Dial it down a notch
2. Kirby can't recruit quarterbacks
1. Flashes of Greatness

Two Questions
2. Time to move the track?
1. Who plays on Saturday?

One Prediction
1. Welcome back

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The Georgia 3-2-1 Report

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