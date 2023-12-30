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GALLERY: New Georgia signees at Orange Bowl

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia had several members of its 2024 class, including Jaden Reddell, Justin Williams, and Ryan Puglisi, roaming the sidelines before Georgia's matchup with Florida State in the Orange Bowl.

Below is a gallery of the 2024 Bulldogs in attendance at Saturday's game:


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