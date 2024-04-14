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GALLERY: G-Day 2024

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

Georgia hit the field at Sanford Stadium on Saturday, April 4, for its annual G-Day scrimmage.

Below are photos of the Bulldogs' spring scrimmage between the Red and Black teams.


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