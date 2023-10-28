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ago football Edit

Complete Coverage: Bulldogs with another statement victory

Anthony Dasher • UGASports
Editor

JACKSONVILLE, Fla. - Georgia moved to 8-0 on the year with Saturday's 43-20 romp over Florida at EverBank Stadium.

For complete coverage, check out the links below:

News

Defense, special teams come up big

Postgame News and Notes

No place like home for Carson Beck

They said it

Analysis

Postgame thoughts and observations

What just happened

Game Stats

Photos/Videos

Photo Gallery

Dawg Walk and tailgating

Video: Carson Beck postgame

Video: Smael Mondon postgame

Video: Zion Logue postgame

Video: Javon Bullard postgame

Video: Kirby Smart postgame

Video: Billy Napier postgame

Video: Graham Mertz postgame


Postgame Overreaction show

Watch Along Show with Jim Donnan

Dawg Walk

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