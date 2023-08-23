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ago football Edit

Wednesday practice observations from the staff

Anthony Dasher • UGASports
Editor

The opening game is less than a week away, and on Wednesday the media was able to view the first three periods of practice.

As usual, UGASports was on hand, and here is what we saw.

For all of our preseason coverage, also be sure to check out our Fall Camp Central.

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