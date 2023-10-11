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WATCH: Jim Donnan recaps Kentucky win, previews Vandy

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap Georgia's big win over Kentucky and look ahead to a noon game at Vanderbilt. They take questions from members of the DawgVent at UGASports.com

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