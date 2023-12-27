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WATCH: FSU Offense (Interviews)

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

On the Wednesday leading up to the Orange Bowl, Florida State offensive coordinator Alex Atkins, OL D’Mitri Emmanuel, TE Kyle Morlock, QB Brock Glenn, and OL Maurice Smith addressed the media.

Alex Atkins, offensive coordinator

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Brock Glenn, quarterback

D'Mitri Emmanuel, offensive lineman

Maurice Smith, offensive lineman

Kyle Morlock, tight end

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