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WATCH: Highlights from Dylan Raiola's Buford debut

Jed May • UGASports
Staff

Dylan Raiola has officially arrived.

The No. 1 player and five-star quarterback transferred from Arizona to Buford High School this summer. On Aug. 13, he took the field for the first time as the Wolves scrimmaged against visiting Jones County.

UGASports was on the scene, filming Raiola's every rep in his debut.

Check out Raiola's highlights below:

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