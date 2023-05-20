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Video: Dylan Raiola on being a Bulldog; recruiting for Georgia

Blayne Gilmer
Staff

JEFFERSON - Five-star quarterback and Georgia commitment Dylan Raiola is in town this weekend, and Saturday morning spent time throwing with other top Bulldog targets.

Inside, see what Raiola had to say about being committed to Georgia, and how he's hoping to recruit a top class to Georgia.

Dylan Raiola held a throwing session for other Georgia targets Saturday morning.
Dylan Raiola held a throwing session for other Georgia targets Saturday morning.
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