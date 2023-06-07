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UGA 'at the top' for No. 1 DT Justin Scott after official visit
Jed May
•
UGASports
Staff
Of all the official visits Georgia will host this summer,
Justin Scott's had to be one of the most anticipated.
The No. 1 defensive tackle in the 2024 class delayed his commitment after Georgia offered in January. After some delays this spring, Scott's official visit would double as his first trip to Georgia's campus.
Scott and his family spent June 2-4 in Athens experiencing all Georgia has to offer. The weekend left quite a strong impression.
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