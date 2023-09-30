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They Said It: Brock Bowers & Ladd McConkey

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Following Georgia's 27-20 win over Auburn, Brock Bowers and Ladd McConkey met with the media. Here are the most relevant quotes from their interview sessions:

Brock Bowers

On the halftime message…

“We just had to take that first punch and come out swinging again.”

On the preparation that led to the win…

“We practice hard during the week. So much preparation goes into it.”

Ladd McConkey

On how the character will be surrounding the team…

“We can definitely play better football. You can see our resilience. We got the job done. A win is a win. We will go back tomorrow and clean it up and fix our mistakes. Anytime you come out with a win on the road in the SEC, Coach Smart is always pumped up about that. We can play better football.”

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