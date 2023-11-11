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The Georgia 3-2-1 Report

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

The Georgia 3-2-1 Report is here.

Three Observations
3. Look who's back
2. Wet and wild
1. When it counts

Two Questions
2. How will UGA stop Ole Miss?
1. Is it time?

One Prediction
1. Final Score

Read the report

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