The Daily Recap: Four UGA players now in the transfer portal

Here is the Jan. 13 edition of The Daily Recap presented by JFQ Lending. Four enter the transfer portal Four players from Georgia’s roster have entered the transfer portal since the national championship concluded. Cornerback Ameer Speed, cornerback Jalen Kimber, wide receiver Jalen Johnson and wide receiver Justin Robinson are all open to playing elsewhere next year. Speed, who totaled 13 tackles in 2021, announced on Twitter that his career will continue at another program.

Robinson also announced his decision to enter the transfer portal.

Rivals reported that Kimber and Johnson are entering the portal. Both players were rotational players at their positions this past season.

Tight End U Georgia continues to assemble a roster with some of the best tight ends in all of college football. On Wednesday, class of 2023 tight end Lawson Luckie (Norcross/Norcross, Ga.) announced he has committed to the Bulldogs. He joins a stacked group at the position. Already on the 2022 roster are tight ends Brock Bowers and Darnell Washington. Bowers was Georgia’s leading receiver in 2021, catching 56 balls for 882 yards and 13 touchdowns. Washington, at his massive frame, showed how much of a matchup problem he can be when healthy. The Bulldogs also already have Oscar Delp signed for the class of 2022 and Pearce Spurlin (South Walton/Santa Rosa Beach, Fla.) committed in the class of 2023. Luckie is a legacy recruit as his father Mike Luckie played for the Bulldogs in the 1990s. Early enrollees Radi Nabulsi noted that three early enrollees reported to campus Wednesday with three more arriving on Thursday. Since this was posted on the DawgVent, you must have a subscription to view it. Fan video montage UGASports compiled 25 fan reactions following cornerback Kelee Ringo’s pick-six that sealed Georgia’s national championship win over Alabama.

Hard work pays off

He's got jokes on his birthday

