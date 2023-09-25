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Rumors vs. FACTS: Ryan Puglisi joins the show

Radi Nabulsi • UGASports
Publisher
@radinabulsi

Georgia quarterback commit Ryan Puglisi joined the Rumors vs. FACTS show to talk about his season, who he's recruiting, and the decommitment of Ny Carr. He explains what Carson Beck told him and his relationship with fellow QB commit Dylan Raiola.

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