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PHOTOS: Georgia falls to Alabama in the SEC Championship

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 27-24 loss against Alabama in the SEC Championship on Dec. 2, 2023, in Atlanta, Georgia.


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