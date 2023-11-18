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PHOTOS: Georgia beats Tenneesee 38-10

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 38-10 win over Tennessee on Nov. 18, 2023, in Knoxville, Tennessee.


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