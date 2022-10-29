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PHOTOS: Georgia beats Florida 42-20

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 42-20 win over Florida on Oct. 29, 2022, in Jacksonville, Florida.


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