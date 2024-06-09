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PHOTOS: Georgia baseball takes game two of Athens Super Regional

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia baseball's 11-2 win over North Carolina State in game two of the Athens Super Regional on June 9, 2024, in Athens, Georgia.


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