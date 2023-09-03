News More News
ago football Edit

PHOTO GALLERY - Images from Georgia's win over UT Martin

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Kathryn Skeean is back on the sideline and has a gallery of Georgia's 48-7 win over UT Martin on Saturday.

View Google photo gallery here.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}