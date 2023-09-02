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Live from Sanford Stadium

Anthony Dasher • UGASports
Editor

Good morning all.

We're live from Sanford Stadium as the two-time defending national champion Georgia Bulldogs host UT-Martin in today's season opener.

Kickoff is set for 6 p.m. The game is being streamed on ESPN+ and SECNetwork+.

As usual, there will be plenty of pre-game notes to sort through, and you'll be able to find them all here.

Watch Along Show (begins at 5:55)

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