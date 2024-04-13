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Live from G-Day

Anthony Dasher • UGASports
Editor

It's time for G-Day as Georgia fans receive their first look at the 2024 Bulldog football team.

Kickoff is set for 1 p.m. The game can be viewed on ESPN+.

For complete coverage, stay with UGASports throughout the day, including this pregame thread with rosters from both teams.

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