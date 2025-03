Jersey numbers revealed for Georgia newcomers

Media received an updated Georgia football roster on Thursday afternoon. The roster included the jersey numbers for the freshmen early enrollees and the new additions from the transfer portal.

The numbers are as follows:

WR Zachariah Branch - 1

DB Zion Branch - 2

WR Noah Thomas - 5

WR CJ Wiley - 6

TE Ethan Barbour - 9

LB Zayden Walker - 10

TE Elyiss Williams - 10

OLB Darren Ikinnagbon - 11

WR Talyn Taylor - 11

DB Jaden Harris - 12

LB Anthony Kruah - 13

WR Tyler Williams - 13

DB Adrian Maddox - 14

QB Ryan Montgomery - 15

DB Jaylan Morgan - 17

DB Jontae Gilbert - 18

QB Hezekiah Millender - 19

DB Todd Robinson - 22

DB Dominick Kelly - 24

RB Bo Walker - 24

RB Micah Bell - 26

OLB Isaiah Gibson - 29

OL Cortez Smith - 50

LB Eli Barrow - 53

OL Dennis Uzochukwu - 65

OL Juan Gaston Jr. - 73

OL Mason Short - 75

WR Landon Roldan - 84

OLB Chase Linton - 85

DL Elijah Griffin - 90

DL JJ Hanne - 96