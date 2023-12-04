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Georgia Bulldog transfer tracker

Georgia quarterback Brock Vandagriff (12) warms up before a game against UT Martin on Dooley Field at Sanford Stadium in Athens, Ga., on Saturday, September 2, 2023. (photo by Rob Davis)
Georgia quarterback Brock Vandagriff (12) warms up before a game against UT Martin on Dooley Field at Sanford Stadium in Athens, Ga., on Saturday, September 2, 2023. (photo by Rob Davis)
Jed May • UGASports
Staff

The official opening of the transfer portal has already brought plenty of movement for Georgia.

Multiple Bulldogs have announced their intention to enter the transfer portal. UGASports will be tracking the departures and updating this story as more transfers are confirmed.

Georgia players in transfer portal
Name Position

Darris Smith

Outside Linebacker

Jonathan Jefferson

Defensive Line

Brock Vandagriff

Quarterback

CJ Madden

Outside Linebacker

Jackson Meeks

Wide Receiver

Austin Blaske

Offensive Line
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Defensive lineman Jonathan Jefferson was the first to enter the portal on Monday. He played in seven games in 2023, registering one tackle.

Outside linebacker Darris Smith also officially entered the portal. That move had been reported in recent weeks.

Backup quarterback Brock Vandagriff also entered his name into the portal. He appeared in eight games in 2023 as Georgia's primary backup quarterback.

CJ Madden will also be entering the portal after appearing in eight total games over two seasons at Georgia.

Receiver Jackson Meeks is going portaling after being utilized mostly as a special teams weapon during his Georgia career.

Offensive lineman Austin Blaske is entering the portal. The versatile lineman can play multiple positions along the offensive front. Blaske appeared in three games in 2023 as he battled injuries.

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