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Fun times on Dawgs and Hawgs

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Former Georgia offensive lineman Russ Tanner talks about Nick Saban's comments on losing without class, the top Georgia performers at the NFL Combine, the crazy number of drafted players from the 2021 team, who has all the bottles of bourbon, and how many Krystal we could eat on a bet.

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