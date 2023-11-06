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FILM DON'T LIE: How Georgia took down Missouri

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Film Don't Lie is where the data meets the video in this staple feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young.

Georgia's offense vs. Missouri

Georgia's defense vs. Missouri

Play of the Game

The FDL guys are also peaking ahead to another SEC showdown in Athens. Here is a look at Ole Miss' offense.

Scouting Report: Ole Miss

Film Don’t Lie is presented by Breda Pest Management and ASW Distillery. Support them: bredapest.com and aswdistillery.com.

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