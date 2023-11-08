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Expected visitor list - Ole Miss game

Lance McCurley • UGASports
Staff Writer
@LanceMcCurley
Recruiting analyst and team writer here at UGASports. Also, sports editor at the Lake Oconee news and Eatonton Messenger.

No. 2 Georgia is expected to have another big recruiting weekend when it hosts No. 9 Ole Miss on Saturday.

The Bulldogs will welcome talented recruits from across the country to Athens this weekend. With a top-10 matchup against the Rebels and a prime 7:00 p.m. kickoff, it should be a star-studded weekend in Athens.

UGASports has your comprehensive list of the visitors expected in Athens. The list will be updated as the week goes on.

CHECK OUT THE UGASPORTS EXPECTED VISITOR LIST HERE.


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