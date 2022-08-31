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Weather Forecast: Georgia vs. Oregon from AthensGA Weather

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

UGASports has partnered with AthensGA Weather, students in UGA's Atmospheric Science program. They provide a game specific forecast for Georgia football.


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