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WATCH: UGA Tennis chasing championships

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Georgia's men's and women's tennis teams are both set to host the next round of the NCAA Tournament this weekend.

Women's tennis plays Oklahoma in Athens at 5 p.m. on Friday, May 12.

Men's tennis plays Harvard in Athens at 2 p.m. on Saturday, May 13.

The head coaches of the two teams joined Jim Donnan and Dayne Young to preview the upcoming NCAA Tournament matches and the path forward on Georgia's championship quest.

Jeff Wallace

Jeff Wallace is retiring after this postseason run. It will cap a legendary 38-year career with more than 800 wins. Under Wallace, Georgia women's tennis has six national championships, 20 SEC titles, and 41 All-Americans, who were named All-American a total of 118 times.

Manny Diaz

Manny Diaz has coached Georgia men's tennis for 35 seasons and is the SEC's all-time winningest men's tennis coach. During his tenure, Georgia has won 28 SEC championships.

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