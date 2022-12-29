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WATCH: UGA's Dec. 29 Practice (Yoga)

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Late this afternoon, the media was allowed approximately 15 minutes to view Georgia’s practice at Mercedes-Benz Stadium as the Bulldogs prepare to face Ohio State in the CFA Peach Bowl.

For the entire period, we witnessed the team doing yoga exercises. Still, we live-streamed it and shot additional video.

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