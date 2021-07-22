 UGASports - WATCH: The exact moment Branson Robinson chose the Bulldogs
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WATCH: The exact moment Branson Robinson chose the Bulldogs

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Here's the moment the world found out Branson Robinson was going to be a Bulldog.

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