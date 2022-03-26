 UGASports - WATCH: NFL Draft preview — Channing Tindall
News More News
{{ timeAgo('2022-03-26 01:59:50 -0500') }} football Edit

WATCH: NFL Draft preview — Channing Tindall

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young look back at Channing Tindall's UGA career and project what his future could be in professional football in the NFL.

Previous features(in projected draft order):

-Travon Walker
-Nakobe Dean
-Jordan Davis
-Devonte Wyatt
-Lewis Cine
-George Pickens
-Quay Walker
-James Cook
-Jamaree Salyer

Subscribe to our Youtube channel.

You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}