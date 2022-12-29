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WATCH: Kirby Smart from the CFA Peach Bowl Media Day

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

At the College Football Hall of Fame, Kirby Smart spoke this morning to the media as part of the Chick-fil-A Peach Bowl Media Day. We captured Georgia's head coach in three different videos.

Here, among other things, Smart discusses Jalen Carter's "wow" plays, what he thought when Carter picked up Jayden Daniels with one arm, and how UGA landed Australian kicker Brett Thorson:

On the media, yelling at practice, and injury notes:

"Can I call you Kirby?" - Warren Brinson puts Kirby Smart on the hot seat:

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