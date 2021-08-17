 UGASports - WATCH: Justin Shaffer and Ameer Speed
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WATCH: Justin Shaffer and Ameer Speed

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

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