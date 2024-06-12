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WATCH: Jim Donnan reacts to Georgia baseball and football recruiting
Dayne Young
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UGASports
Staff
Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss Georgia's summer program building in terms of recruiting and roster preparation for the season, which is now less than 100 days away. They also discuss the end of Georgia's baseball season as Wes Johnson's team made it to the final game of the Super Regionals.
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